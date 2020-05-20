شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 17.11، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة لهذا اليوم، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار الاندفاع نحو مستويات 18.45 ثم 18.93 كمحطات إيجابية رئيسية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد