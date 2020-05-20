شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الذهب نحو الأعلى بشكل هادئ ليتحرك عند 1750.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1805.00 كمحطة رئيسية تالية. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يشترط الثبات فوق مستوى 1726.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1730.00 والمقاومة 1775.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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