شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليبتعد عن مستوى 1.2304، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1.2093، بينما يمثل الثبات دون 1.2304 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2304

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط