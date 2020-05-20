شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار قرب مستوى 1.0966 ولا يزال دونه حتى الآن، ما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.0840 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن اختراق 1.0966 والثبات فوقه سيدفع السعر لاستئناف المسار الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1067.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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