شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يدفع جازادكو لتحقيق أرباح بـ 524 ألف ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 523.6 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.4 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 36% بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة قطاعات الشركة مما كان له أثر في رفع كفاءة الأداء.

وارتفعت الإيرادات إلى 22.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 16.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف الاهلاك للمباني والانشاءات نتيجة لإعادة تقييم العمر الانتاجي ليصبح العمر الانتاجي 66 سنة بدلاً من 33 سنة.