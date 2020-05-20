رولز-رويس تلغي 9 آلاف وظيفة وسط تقلص سوق الطيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رولز-رويس

قالت رولز-رويس البريطانية اليوم الأربعاء إنها ستستغني عن تسعة آلاف وظيفة على الأقل من طاقمها العالمي البالغ 52 ألفا وقد تغلق مصانع للتأقلم مع سوق طيران أصغر بكثير بعد جائحة كورونا.

تصنع رولز-رويس، أحد أشهر شركات الصناعة البريطانية، محركات الطائرات الكبيرة مثل بوينج 787 وإيرباص ايه350.

وتدفع لها شركات الطيران بناء على عدد ساعات الطيران مما يعني أن أرباحها ستتضرر بفعل انهيار حركة السفر جوا المتوقع استمراره لأعوام.

وقال وارن إيست الرئيس التنفيذي لرولز-رويس متحدثا لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم "الأمر يتعلق بتعديل قدرتنا لتلبية الطلب في المستقبل".

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تعتمد رولز-رويس على قطاع الطيران في أكثر من نصف إيراداتها السنوية التي بلغت نحو 15 مليار جنيه استرليني في 2019، وقالت الشركة إن معظم الوظائف التي سيجري الاستغناء عنها ستكون في وحدتها للطيران المدني.

وسيساهم خفض عدد الموظفين، البالغ 17 بالمئة من قوة العمل لديها، في توفير 1.3 مليار استرليني (1.59 مليار دولار) سنويا. وستسعى الشركة لخفض النفقات المتعلقة بتكاليف المصانع والعقارات ورأس المال.