أسعار الذهب تصعد من جديد في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، بقيمة تراوحت بين جنيهان و4 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.

يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين 9 جنيهات و 12 جنيها في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن سبب تراجع أسعار الذهب، هو اتجاه المستثمرين للبيع وجني الأرباح.

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وكانت أسعار الذهب في مصر، شهدت زيادة تاريخية خلال تعاملات الإثنين الماضي، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و13 جنيها، وسجلت أسعار الذهب العالمية أعلى سعر لها منذ عام 2013، بينما سجلت أسعار الذهب المحلية أعلى سعر تاريخي لأسعار الذهب في مصر.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 761 جنيها، وعيار 18 نحو 652 جنيها، وعيار 24 نحو 870 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6088 جنيها.

وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.