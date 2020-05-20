شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 8 سنوات بفعل التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ثماني سنوات ، استنادا على الطلب النشط على أصول الملاذات الآمنة ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية المتضررة بشدة من جائحة كورونا ، خاصة الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,753.01$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,744.57$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,743.46$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.75% ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.6% بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح عقب تسجيل أعلى مستوى فى نحو ثماني سنوات عند 1,765.09$ للأونصة.

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لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل توالي التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية ،والتي بسبب فيروس كورونا تعيش أزمة تعتبر الأسوأ منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

ويعتبر الاقتصاد الأمريكي الأكبر تضررا حتى الآن من جائحة الفيروس التاجي ، يعكس هذا الأمر توالي المؤشرات الاقتصادية شديدة السوء فى الولايات المتحدة ، خاصة بيانات سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي والقطاعات الرئيسية.

وفى شهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" يوم الأربعاء بأن البنك المركزي يتطلع إلى توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية ، ضمن خطط مساعدة الاقتصاد فى التغلب على تداعيات فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,113.78 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.