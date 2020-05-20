شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف مكاسبه بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، يدعم هذا الارتفاع انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، مع ارتفاع عمليات تشغيل المصافي بعد تخفيف قيود الحظر المرتبطة بفيروس كورونا فى بعض المدن والولايات الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 32.29$ ،من مستوى الافتتاح عند 31.90$، وسجل أدنى مستوي عند 31.60$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.7% إلى مستوي 35.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 34.44$ ، وسجل أدنى مستوي عند 34.40$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين عند 33.06$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يوليو" بنسبة 2.6% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهر ونصف عند 35.74$ للبرميل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 15 أيار/مايو، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو مليوني برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ،يعد هذا الانخفاض الأسبوعي هو الأول فى شهرين ، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب والاستهلاك فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد تخفيف القيود ضد جائحة فيروس كورونا.

وفى هذا الإطار أيضا ،قال المعهد إن تشغيل مصافي التكرير ارتفع بمقدار 229 ألف برميل يوميا ،لتلبية الطلب المتزيد من الوقود فى البلاد.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل.

من ناحية أخرى ، وعلى حسب بعض البيانات الأولية المستندة على رصد الشحنات ، خفض تحالف "أوبك بلس" صادرات النفط بشكل حاد فى النصف الأول من هذا الشهر ، فى بداية قوية لتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وبدأ التحالف فى تنفيذ تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو ، يقل الإجمالي إلى 7.7 مليون برميل بداية من تموز/يوليو حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم، يقل الإجمالي مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل بداية من كانون الثاني/يناير 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.