شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب ذروة أسبوعين بفضل اقتراح صندوق إنعاش أوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع تحسن مستويات الطلب على العملة الموحدة ، بعدما اقترحت ألمانيا وفرنسا صندوق إنعاش اقتصادي ، يعزز روابط الاتحاد المالي فى أوروبا ، من خلال تقديم الدعم للمناطق الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.0960$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0921 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0918$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس ، مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0976$ ، بفضل الاقتراح الألماني الفرنسي ، وتراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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اقترحت كلا من ألمانيا وفرنسا بعد محادثات بين أنجيلا ميركل و إيمانويل ماكرون إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو ، بهدف تقديم الدعم للدول والمناطق الأكثر تضررا من أزمة الفيروس التاجي.

يعمل هذا الاقتراح على تعزيز روابط الاتحاد المالي فى أوروبا ،ومن شأنه أن يساعد فى التخفيف من الاختلالات الاقتصادية المختلفة فى الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الاقتراح خطوة كبيرة فى طريق الحصول على دعم مالي أوروبي واسع النطاق ، خاصة بعدما غيرت الحكومة الألمانية موقفها من هذا الأمر.

النقطة السلبية حول هذا الاقتراح ،أن الاتفاقية على مستوي الاتحاد الأوروبي لن تكون سهلة ، وقد تستغرق بعض الوقت حتى يتم توقيعها رسميا ،حيث من المتوقع اعتراض بعض الدول الغنية والمحافظة ماليا.