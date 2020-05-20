شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع العبداللطيف لتكبد الخسائر في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 7.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 2.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض المبيعات، وارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالمبيعات، بالإضافة إلى خسائر استثمارات أسهم بالقيمة العادلة.

وتراجعت الإيرادات إلى 133.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 168.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 11.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة الانخفاض فى الطاقة التشغيلية للتصنيع وتحمل اعباء التكاليف التشغيلية الثابتة الغير مستغلة.