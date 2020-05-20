شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل العمليات التجارية تهبط بأرباح التموين 85% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الخطوط السعودية للتموين، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 84.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 103.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 34.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 121.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى تعطل العمليات التجارية وبصورة جوهرية إلى توقف الرحلات الجوية التجارية نتيجة تطبيق الدولة لإجراءات احترازية لمكافحة جائحة كوفيد - 19 مما أدى الى انخفاض المبيعات بنسبة -13.2% إضافةً لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مقابل الذمم المدينة بمبلغ 15.3 مليون في حين أن التكاليف الثابتة لم تتغير.

وتراجعت الإيرادات إلى 452.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 521.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 464 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وتكاليف الموظفين الواقعة تحت تكاليف الإيرادات.