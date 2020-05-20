شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتراجع قليلاً وسط الضغوط الإيجابية – تحليل – 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.04% بما يعادل -1.27 نقطة ليستقر على سعر 120.29 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 115.78، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 126.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه