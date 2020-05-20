شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يتخلص من ضغوطه السلبية – تحليل – 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم هيوليت باكرد (HPQ) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد نجاحه في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.78% بما يعادل 0.61 نقطة ليستقر على سعر 16.73 دولار، وذلك في ظل سيطرة اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.49 ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.18.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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