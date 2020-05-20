شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتلقى ضربة سلبية - تحليل – 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.01% بما يعادل -4.09 نقطة ليستقر على سعر 131.95 دولار، كما نلاحظ أيضاً وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 125.00 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط