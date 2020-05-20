شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 247.00، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد سجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.95% بما يعادل -7.25 نقطة ليستقر السهم على سعر 238.10 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو اختراق مستوى المقاومة 247.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 261.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه