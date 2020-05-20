شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.23% بما يعادل -4.05 نقطة ليستقر على سعر 177.83 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 193.65، طيلة ثبات الدعم 171.60. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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