شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم البنوك تصعد ببورصة البحرين بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% رابحاً 1.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1258.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 393 ألف سهم بقيمة 44.5 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.40% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.64%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.83%.

Advertisements

وفي سياق متصل أعلن بنك مسقطـ، عن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك، حيث قررت الجمعية غير العادية، الموافقة على تجديد برنامج صكوك ميثاق، والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في اجتماعها بتاريخ 18 مارس عام 2015، بقيمة 500 مليون ريال عماني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك في ضوء قانون الشركات التجارية الجديد رقم 18 لسنة 2019، ولا تكون التعديلات المقترحة نافذة إلا بعد موافقة الجهات الرقاببية المعنية.

كما وافقت الجمعية العادية السنوية لمساهمي البنك بتاريخ 19 مايو على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتمت إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 مارس لعام 2020 وذلك بمقدار 35 بيسة للسهم الواحد.