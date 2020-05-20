شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع مجموعة طلعت مصطفى لاعتماد القوائم المالية للربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء، لاعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، على أن يتم الإعلان عن قرارات المجلس فور انتهاء الاجتماع، يأتي ذلك بعد أيام من توقيع هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ملحق تعديل عقد استغلال شاطئ مشروع سان ستيفانو والذى بين كل من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري وشركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي (شركتان تابعتان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة من طرف) ومحافظة الإسكندرية من طرف آخر.

وبموجب هذا التوقيع والذى شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ستقوم المجموعة بسداد مقابل الانتفاع السنوي للشاطئ والنفق بمبلغ 7 ملايين جنيه وبزيادة سنوية تقدر بنسبة 12%، كما تلتزم المجموعة بالتبرع بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه سنوياً للأنشطة الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك من قبيل المسئولية المجتمعية للشركتين.

وكان مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد انعقد يوم 25 فبراير، وأعلن خلاله عن نتائج الأعمال المحققة على مستوى الجمهورية عن عام 2019، وكانت أبرز النتائج خلال عام 2019، هى تحقيق المجموعة إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه مقابل 10.9 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو 7%، وبلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%، وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.87 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 1.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 10%.

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وتابعت أن المجموعة حققت صافى الربح المستقل دون نتائج أعمال الشركة التابعة عام 2019 حوالى 471 مليون جنيه مقارنة بحوالى 309 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 52%، كما بلغ رصيد الوحدات المباعة، ولم يتم تسليمها للعملاء تقريبا مبلغ وقدره 49.5 مليار جنيه مقابل 41.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما يعكس أثر الزيادة فى المبيعات التى تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة خلال الفترة الماضية، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقا للجدول الزمنى خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وذكرت المجموعة، أن مجلس الإدارة اعتمد مشروع قوائم المركز المالى للشركة فى 31 ديسمبر لعام 2019، والقوائم المالية الملحقة والإيضاحات المتممة لها، والتى تتضمن القوائم المالية المجمعة، والقوائم المالية المستقلة فى 31 ديسمبر لعام 2019، كما اعتمدت حساب التوزيع المقترح وفقا للمادة 55 من النظام الأساسى للشركة، وبلغت 500.4 مليون جنيه.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة، إلا أن ما حققته المجموعة من مبيعات عقارية خلا لعام 2019 قد جاء بفارق لا يتجاوز 4% أو 0.9 مليار جنيه مقارنة بما حققته المجموعة خلال عام 2018، والذى بلغ 21.3 مليار جنيه، وهذا الفارق ناتج وبشكل أساسى عن صافى قيمة الاستحواذ بمبلغ مليار جنيه، والذى تم على المدارس الأربعة بالرحاب ومدينتى، وهو ما كانت تمتلكه المجموعة من مدارس قائمة فى 2018 كمقارنة بالاستحواذ الذى تم فى عام 2019، بقيمة 300 مليون جنيه على مدرسة واحدة سيتم إنشائها فى الرحاب.