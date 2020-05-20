شكرا لقرائتكم خبر عن 45 سفينة إجمالي الحركة بموانئ الجنوبية بالهيئة الاقتصادية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم عدد 27 سفينة ، وقد استقبل أمس عدد 2سفينة حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة .

كما أعلنت ميناء العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عن إجمالي حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء السخنة دخول 2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة عدد سفينة فحم بحمولة 72398طن فحم وعدد 14 سفينة حاويات بحمولة 482760 طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

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وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.