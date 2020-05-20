- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن 45 سفينة إجمالي الحركة بموانئ الجنوبية بالهيئة الاقتصادية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح اليوم عدد 27 سفينة ، وقد استقبل أمس عدد 2سفينة حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة .
كما أعلنت ميناء العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عن إجمالي حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء السخنة دخول 2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة عدد سفينة فحم بحمولة 72398طن فحم وعدد 14 سفينة حاويات بحمولة 482760 طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.
وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
أحد السفن تصل الميناء
رصيف الوصول
أحد السفن داخل الميناء
رسو السفن
كانت هذه تفاصيل خبر 45 سفينة إجمالي الحركة بموانئ الجنوبية بالهيئة الاقتصادية خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.