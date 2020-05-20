شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تعلن عن عطلة عيد الفطر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة الكويت عن عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك لمدة 3 أيام فقط. وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي اليوم، إنها ستعطل أعمالها اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري، مشيرة إلى أن الدوام الرسمي سيبدأ كالمعتاد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020.

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