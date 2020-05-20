شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات الوافدين بالكويت تتراجع 80% خلال فترة الحظر الشامل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت نسبة التحويلات المصرفية للوافدين بالكويت بنسبة 80% خلال فترة الحظر الشامل مقارنة بما قبلها، وذلك رغم عمل ما يقارب 4 شركات صرافة بالنظام الالكتروني والتحويلات الاونلاين في هذه الفترة.

وأدى إغلاق شركات الصرافة إلى تراجع كبير في التحويلات، وذلك بسبب أن العديد من الذين يقومون بعمليات التحويل لم يفعلوا أرقام هواتفهم لدى البنوك وتحديث البيانات لديها، لاسيما ان عمليات الدفع الالكتروني تتطلب إتمامها لاستقبال رسالة نصية تتضمن رقم otp لإتمام عملية الدفع، حيث إن تحديث البيانات يحمي المتعاملين أنفسهم من الاحتيال المالي، بحسب صحيفة الأنبا.

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والتحويلات تتم حاليا من خلال نوعين وهي الاتصال بخدمة العملاء لدى شركات الصرافة، ويتم إعطاء المعلومات اللازمة للشركة التي بدورها تقوم بتحويل رابط للعميل للدفع حيث إن 1500 دينار هو السقف المسموح بتحويله بتلك الآلية.

أما لتحويل مبلغ أكبر فيتم الدخول من خلال التطبيق وطلب التحويل بعد استكمال البيانات المطلوبة على أن يكون السقف الأعلى للتحويل هو 5 آلاف دينار في المعاملة الواحدة لنفس المستفيد، وذلك لضمان توفير إجراءات الحماية والأمان لعمليات العميل.

وحول فرض إجراءات السلامة على التحويلات، لفتت المصادر إلى أن الشركات قامت بإنشاء أقسام مخصصة للاستفسار عن مصدر الأموال، خاصة ان هناك العديد من المحاولات التي حدثت في الفترة الماضية لتحويل أموال غير معروفة المصدر، مما استدعى شركات الصرافة إلى اتخاذ إجراءات احتياطية لضمان عدم وجود معاملات مشبوهة أو سوء استخدام للحساب.