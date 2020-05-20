شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مصارف الكويت: خطة عودة النشاط للبنوك قيد الدراسة حالياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال اتحاد مصارف الكويت إنه بالإشارة إلى الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول خطة العمل المبدئية للبنوك الكويتية لعودة النشاط بعد انتهاء الحظر الكلي بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا بين البنوك شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات التي تستعد حاليا تحسبا للتخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.

وأكد الاتحاد في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه سيقوم بالإعلان عن أي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بالاتفاق مع بنك الكويت المركزي والتي تتعلق بهذا الشأن متى تم التوصل إلى صيغتها النهائية انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتعامل به جميع البنوك.

وكان اتحاد مصارف أكد في مطلع الشهر الجاري حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأوضح الاتحاد أن البنوك بالدولة قامت بتعقيم كل ماكينات السحب الآلي الموجودة في شتى أنحاء الدولة، وفي فروع البنوك، ووضع العبوات التي تحتوي على المطهّرات في أفرع البنوك وبجوار جميع الماكينات.

Advertisements

وأعلن اتحاد مصارف الكويت مؤخرا، عن زيادة عدد البنوك الكويتية العاملة لتصل كحد أدنى إلى 25% من إجمالي عدد فروع كل بنك اعتبارا من الأحد 26 أبريل 2020.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في وقت سابق على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وخلال الشهر الماضي قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.