شكرا لقرائتكم خبر عن "بنيان ريت" يوزع أرباحاً بـ20 مليون ريال..ويوضح تأثيرات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت بنسبة 1.228% من سعر الطرح الأولي (بواقع 0.1228 ريال عن كل وحدة) عن الفترة من 1 نوفمبر 2019 وحتى 30 أبريل 2020، بإجمالي الأرباح الموزعة 20 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول"، أن نسبة التوزيع تبلغ 1.21% من صافي قيمة الأصول، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن آخر الأحداث على عمليات الصندوق بما في ذلك تأثير التدابير الاحتياطية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID19) تتمثل فيما يلي:

- في تاريخ 30 ابريل 2020م يحتفظ الصندوق حاليا برصيد نقدي قدره 59.1 مليون ريال، حيث إنه من المتوقع أن تظل إيجارات القطاع السكني للصندوق غير متأثرة إلى حد كبير بهذه الأزمة، وأما القطاعان التجاري والضيافة سيواجهان تحديات كبيرة بسبب المتطلبات المستمرة للوقاية من هذا الوباء، خصوصا الحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على السفر.

- تلقى مدير الأملاك كثيرا من الطلبات على إعفاء الإيجارات والنظر في شروط الدفع من أغلبية المستأجرين في المراكز التجارية. وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الصندوق دعم المستأجرين بتقديم العديد من الحلول الداعمة على المدى القريب والمتوسط، وحتى تاريخ هذا الإعلان ما زال التفاوض والمناقشات قائمة للوصول إلى حلول نهائية مرضية للطرفين.

- شكلت أصول الصندوق التي تأثرت بشكل مباشر بسبب التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا (COVID19)، وخاصة المراكز التجارية التابعة للصندوق، التي تمثل 69.4% من إجمالي دخل إيجارات الصندوق للسنة المالية 2019م، أي ما يعادل 5.8% من إجمالي دخل إيجارات الصندوق للشهر الواحد.

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- تلقى مدير الأملاك 9 طلبات إلغاء عقود إيجار بقيمة 1.6 مليون ريال سعودي (وهو ما يمثل 0.75% من إجمالي إيرادات إيجار الصندوق). حيث يقوم مدير الصندوق حالياً بالنظر في هذه الطلبات والوصول إلى حل مناسب.

- حقق مدير الأملاك تقدمًا كبيرًا في عمل التدابير اللازمة لخفض تكاليف التشغيل بنسبة تقارب 46% مقارنةً بمعدل التكاليف التشغيلية الشهرية للربع الأول من 2020م. كما سيتم مراقبة جميع تكاليف التشغيل ومراجعتها بانتظام للحصول على أفضل التدابير اللازمة لخفض التكاليف مع مراعاة القدرة لرجوع النشاط للأمور الطبيعية في المستقبل مع مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمستأجرين والعملاء. كما يقوم مدير الصندوق بالوقت نفسة بمراجعة وترشيد المصاريف الرأسمالية التقديرية المتوقعة للصندوق.

- سيستمر الصندوق في الاستفادة من برامج الدعم الحكومية مثل برنامج ساند من قبل التأمينات الاجتماعية ومبادارت الهيئة العامة للضريبة والدخل.

- يود مدير الصندوق أن يؤكد من جديد أن الصندوق يحتفظ بسيولة نقدية قوية، والأهم من ذلك، سيواصل الصندوق التزامه من خلال توزيع 90% على الأقل من صافي الدخل السنوي للصندوق.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال قد أعلنت في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 1 مايو إلى 31 اكتوبر 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 59.858 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح تم توزيعها على أساس 162.881 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.3675 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.675%.