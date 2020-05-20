شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى بريطانيا تهبط لأدنى مستوى فى 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 0.8% ،بأقل مستوي منذ آب/أغسطس 2016 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.9%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.5%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.4% ،طبقا للتوقعات التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.4%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.6% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.