شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب في التعاملات الفورية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:16 صباحًا, 20 مايو 2020 م المناطق _الرياض انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بمقدار 21.65 دولارًا أمريكيًا، ما نسبته 1.23 في المئة، ليصل عند 1735.25 دولارًا أمريكيًا.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم، بنسبة 0.19 في المئة، ما يعادل 3.25 دولارًا أمريكيًا، ليصل إلى 1737.95 دولارًا أمريكيًا.

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