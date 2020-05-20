شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر “برنت” ينخفض بنسبة 0.3% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:48 صباحًا, 20 مايو 2020 م المناطق _ لندن انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، تسليم يوليو، اليوم، بمقدار 10 سنتات، ما نسبته 0.3 في المئة، ليصل إلى 34.75 دولارًا أمريكيًا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، بمقدار 2 سنتًا، ليستقر عند 31.94 دولارًا أمريكيًا.

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