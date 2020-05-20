شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يصدر النشرة السنوية لاحصاءات البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة، وتضمن البيان مجموعة من أهم المؤشرات، حيث بلغت نسبة الانخـفاض في كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عام 2016/2017 كما يلي ، 6.7% في قطاع الطرق والمقاولات ، 3.4% في قطاع الزراعة والري .

3.2% في قطاع السياحة 2.8%في قطاع النقل ، و1.7% في القطاع المنزلي / التجاري ، 0.6% في قطاع الصناعة .

وبلغت نسبة الانخفاض في كمية الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي في عام 2017/2018 عن عام 2017/2016

كمــا يلــي :

Advertisements

4.6% في قطاع الصناعة.

3.4% في قطاع الزراعة والري .

3.2% في قطاع الطرق والمقاولات .

2.8% في قطاع النقل .

1.9% في القطاع المنزلي / التجاري.

1.2%في قطاع السياحة.

بلغ اجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2871 جيجا وات/ساعة عام 2017/2018 مقابل 2780 جيجا وات/ ساعة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 3.3%.