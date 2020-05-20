شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسراً 0.72نقطة ليصل إلى مستوى 8801.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 43 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون ريال عبر تنفيذ 2480 صفقة، وتراجع 17 سهماً، وانخفض 18 سهماً، فيما استقرت 3 أسهم، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.05%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة الريان للاستثمار، بصفتها مدير الصندوق، عن توزيع أرباح بقيمة 0.09 ريال قطري للوحدة لصندوق الريان قطر المتداول، وهو صندوق متداول في البورصة ومؤسس من قبل مصرف الريان، ويحق لجميع مالكي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول عند إغلاق البورصة نهار الثلاثاء 2 يونيو 2020 (تاريخ الإستحقاق)، وفقاً لسجل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الحصول على أرباح نقدية والتي سوف توزع ابتداءً من نهار الأحد 7 يونيو، وسيتم ايداع الأرباح مباشرة في حسابات مالكي الوحدات الذين يملكون حسابات مصرفية مسجلة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ويمكن لمالكي الوحدات الآخرين تحصيل الأرباح من مصرف الريان ابتداءً من نهار الأحد 7 يونيو.

وقررت إدارة بورصة قطر، أن تكون عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام 2020 تبدأ من يوم الأحـد الموافق 24 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 28 مايو، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 31 مايو، وذلك بناءً على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.