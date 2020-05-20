شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف مسيرات المكاسب التي توقفت بالأمس لأول مرة في أربعة جلسات والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة والذي قد يعكس فائض 1.7 مليون برميل مقابل عجز 0.7 مليون برميل ووسط تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي.

وفي تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.75% لتتداول عند مستويات 32.13$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 31.89$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 31.96$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 1.36% لتتداول عند 34.92$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 34.45$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 34.65$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 99.46 مقارنة بالافتتاحية عند 99.56، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.37.

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هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 نيسان/أبريل والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وسط التأكيد على المضي قدماً في استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

بخلاف ذلك، فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي بسحب تمويل بلاده بشكل دائم عن منظمة الصحة العالمية، وذلك في حالة عدم إجرائها لتحسينات جوهرية موسعة في الثلاثين يوم المقبلين، كما أعرب في الرسالة التي بعث بها لمدير المنظمة تيدروس أدهانوم، بأن الأخطاء التي ارتكبتها المنظمة في الاستجابة للفيروس التاجي كانت مكلفة للغاية وأن السليب الوحيد لبقاء المنظمة يكمن في اثبات استقلاليتها عن الصين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخري تدريجياُ، مع العلم، أن أدهانوم حذر مسبقاً من خطورة تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع وأنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.74 مليون ولقي 316,289 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 34 منصة لإجمالي 258 منصة، لتعكس تاسع تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 430 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بنحو الثلثين في نحو شهرين.