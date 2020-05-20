شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للعقار السعودي تدرس تعديل تنظيم تملك غير المواطنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف محافظ الهيئة العامة للعقار السعودي عصام المبارك، أن الهيئة تدرس تعديل تنظيم تملك غير السعوديين للعقار ووضع ضوابط واشتراطات لذلك في المناطق المستهدفة بالتطوير.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد تصور متكامل بشأنه للرفع به للجهات المعنية بما يعزز من الاستثمار في القطاع، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ".

وأكد رفع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قبل 4 أشهر.

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وقال: الاستراتيجية تتضمن 18 مبادرة، منها دراسة مواءمة تأثير الرسوم والضرائب في القطاع العقاري بما يحقق التوازن والاستدامة، بما يتماشى مع ضريبة القيمة المضافة الحالية.

وبين أن الاستراتيجية اشتملت على 15 أولوية و18 مبادرة و22 مؤشر أداء، والاستراتيجية تتناول الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالقطاع العقاري، والهيئة وضعت استراتيجية شاملة للقطاع العقاري تهدف لجعله حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، وتركز الاستراتيجية على 4 ركائز هي حوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.

وفيما يتعلق بتصنيف مكاتب الوساطة العقارية، أوضح أن الهيئة انتهت من تصنيف 114 مكتباً، فيما يوجد نحو 416 مكتباً قيد التصنيف، متوقعا قرب صدور نظام تصنيف منشآت الوساطة العقارية.

وأفاد أن الهيئة تعمل على تنظيم كافة أنشطة برامج التمويل للمطورين العقاريين ومشروع نظام المساهمات العقارية، وموثوقية الصكوك من خلال تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.