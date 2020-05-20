شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقدم لسائقي سيارات الأجرة دعما مالياً شهرياً للتعافي من تداعيات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مملكة البحرين عن دعم 950 من سائقي سيارات الأجرة والنقل المشترك والحافلات بالإضافة إلى 829 مدرب سياقة بمبلغ 300 دينار (793 دولاراً أمريكياً) شهرياً من خلال صندوق العمل (تمكين) وذلك لمدة 3 أشهر.

وحسب بيان لصندوق العمل البحريني "تمكين" اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن إجمالي المبالغ المقدمة تبلغ 4 ملايين دولار لهذه المبادرة والتي تأتي ضمن حزمة محفزات اقتصادية تبلغ قيمتها 106 ملايين دولار لدعم استمرارية الأعمال المتأثرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر البيان أن الفئات المتضررة ستتمكن من الاستفادة بالدعم من خلال ملء استمارة الدعم وإتمام عملية التسجيل إلكترونياً ليتسنى تحويل مبلغ الدعم مباشرة إلى حساباتهم.

ورصدت البحرين مؤخرا حزمة دعم اقتصادية ومالية بقيمة 4.3 مليار دينار، إذ تحمّلت الحكومة قيمة فاتورة الكهرباء والماء لمدة 3 شهور عن الأفراد والشركات، بالإضافة إلى تحمل دفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 3 شهور بقيمة تصل إلى 570 مليون دولار.