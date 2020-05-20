شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة الكويتي: 752 مليون دينار تعاقدات طارئة لمواجهة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال ديوان المحاسبة الكويتي، إن قيمة التعاقدات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 12 مارس الماضي حتى 16 مايو الحالي (64 يوماً) الموجه للحالات الطارئة بلغت 752 مليون دينار لنحو 558 عقداً.

وأوضح الديوان في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن قيمة الوفر المحقق من مراجعة هذه العقود بلغ 4.1 مليون دينار، مشيرا إلى أن تلك التعاقدات التي درسها فريق الديوان لمتابعة الحالات الطارئة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، كان أبرزها لوزارة الصحة بنحو 221 مليون دينار لأكثر من 205 عقود.

وأوضح أن تعاقدات وزارة المالية سجل 32 عقداً بقيمة 30 مليون دينار، فيما بلغت تعاقدات وزارة الكهرباء والماء 80 مليون دينار لنحو 39 عقداً.

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وذكر أن وزارة الدفاع تعاقدت على 45 عقداً بقيمة 41 مليون دينار، أما مجلس الوزراء فتعاقد على 37 عقداً بقيمة 68 مليون دينار، ووزارة الداخلية قامت بالتعاقد على 25 عقداً بقيمة 60 مليون دينار.

وتابع الديوان أن وزارة الأشغال العامة تعاقدت على 36 عقداً بقيمة 195 مليون دينار، وسجلت جهات أخرى عقوداً بقيمة 57 مليون دينار لنحو 139 عقداً.

يشار إلى أن وزارة المالية الكويتية كشفت مؤخرا أنها تدرس عدة سيناريوهات لمواجهة خطر "كورونا" في حال استمراره، وللحد من ضرره على الميزانية.

وتُضعد الوزارة في الوقت الراهن خطة ترتكز على خفض المصروفات وضبطها. وبصفة عامة "المالية" لا تريد الاستعجال والحكم على تأثير الفيروس على الميزانية العامة للدولة، فقد يكون هناك علاج للازمة، لاسيما أن أمامها 3 أشهر لإقفال الميزانية.