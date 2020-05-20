شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضغط على المتوسط المتحرك- تحليل - 20-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط إيجابية إضافية مما دفع به ذلك لتجاوز مقاومة القناة الهابطة والمتمثلة بمستوى 117.70 وتشكيل موجه صاعدة قوية مواجها بذلك المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 118.20 تقريبا.

ما سبق يعبّر عن محاولة انتقال السعر للمسار الصاعد, إلا أننا نؤكد على أهمية ثبات المقاومة المخترقة لتشكل بدوره دعم رئيسي عند 117.65 ليؤكد ذلك محاولة الوصول قريبا نحو 118.65 و 119.55 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.65 و 18.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم