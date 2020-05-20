شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالميل الهابط-تحليل - 20-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي ليشكل ذلك حاجز إضافي باستقراره عند 133.30 وليدعم الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نذكر بأهمية تسلل السعر دون مستوى 129.05 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل العديد من الأهداف السلبية بدأ من 128.10, أما تجاوز السعر للحاجز الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليجبره على تقديم تداولات تصحيحية صاعدة قد تدفع به للوصول نحو 136.00 قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 130.6

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط