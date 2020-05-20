شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالميل الهابط-تحليل - 20-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي ليشكل ذلك حاجز إضافي باستقراره عند 133.30 وليدعم الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
نذكر بأهمية تسلل السعر دون مستوى 129.05 ليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل العديد من الأهداف السلبية بدأ من 128.10, أما تجاوز السعر للحاجز الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليجبره على تقديم تداولات تصحيحية صاعدة قد تدفع به للوصول نحو 136.00 قبل تسجيله لأي هدف سلبي جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 130.6
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يتمسك بالميل الهابط-تحليل - 20-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.