شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– تحليل - 20-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على مساره الصاعد بابتعاده عن الدعم الممتد نحو 775.00 ولنلاحظ تسجيله للهدف الإيجابي الأول بوصوله مؤخرا نحو 853.25, استقرار مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من الضغوط الإيجابية ليسهل بذلك مهمة تجاوز السعر للمتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 873.00 ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطة الإيجابية الثانية والمتمركزة عند 915.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد