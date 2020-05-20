شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– تحليل - 20-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على مساره الصاعد بابتعاده عن الدعم الممتد نحو 775.00 ولنلاحظ تسجيله للهدف الإيجابي الأول بوصوله مؤخرا نحو 853.25, استقرار مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من الضغوط الإيجابية ليسهل بذلك مهمة تجاوز السعر للمتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 873.00 ومن ثم لتمتد التداولات نحو المحطة الإيجابية الثانية والمتمركزة عند 915.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 875.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– تحليل - 20-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.