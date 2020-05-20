شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكتسب عزم جديد– تحليل -20-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النحاس تقديمه للزحف الإيجابي بهدف استئناف المحاولات التصحيحية الصاعدة مستغلا بذلك العزم الإيجابي الإضافي نتيجة لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء.

لذلك, سنبقى بانتظار ملامسته السعر قريبا للحاجز المستقر عند 2.4530 ولنذكر بأن تجاوزه لهذا المستوى سيمكنه من تسجيل المزيد من الأهداف والتي قد تبدأ من 2.6200, كذلك يجب التأكيد على أهمية ثبات الدعم المستقر عند 2.2770 لنتفادى أي خسائر قد تنتج عن تغيير الاتجاه الصاعد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3500 و 2.4530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد