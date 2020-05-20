شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار عبوات كحك العيد تبدأ من 80 جنيها وتصل الى 500 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أسعار عبوات كحك العيد استقرارا بالأسواق وتنافست المحلات التجارية على الاسعار حيث تبدأ أسعار العبوات العبوات المشكلة العبوة الكيلو 80-100 جنيها، عبوة 1.5 كيلو 120-150 جنيها، عبوة 2 كجم 150-220 جنيها، عبو 4 كجم 300-500 جنيها، وذلك قبل أيام من عيد الفطر المبارك .

بينما سجل الكحك السادة أسعارا تتراوح بين 75-100 جنيها للكيلو ، والكحك الملبن بين 80-105 جنيها للكيلو ونفس السعر بالنسبة للكحك العجمية، فيما سجل كيلو الكحك العين جمل أسعارا بين 110-150 جنيها وسجل كلو الكحك الفستق أسعارا بين 115-160 جنيها، شهدت أسعار الكحك انخفاض بين 5-7٪ عن أسعار العام الماضي.

وشهدت اسعار البسكويت انخفاض يتراوح بين 5-10٪ عن العام الماضي حيث تتراوح سعر البسكويت السادة بين 60-90 جنيها للكيلو، وسعر البسكويت البرتقال بين 70-100جنيها للكيلو ونفس الأسعار بالنسبة للبسكويت الجوز هند والشيكولاتة، وسجلت اسعار الكوكيز الشيكولاتة بين 60-95 جنيها للكيلو .

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فيما استقرت اسعار البيتي فور و الغريبة حيث سجل البيتي فور العادي بدون مكسرات أسعارا تتراوح بين 90-120 جنيها وتراوحت اسعار البيتي فور بالشيكولاتة بين 90-130 جنيها فيما سجلت اسعار البيتي فور بالمكسرات اسعار تتراوح بين 110-150 جنيها، بينما سجل كيلو سابلية العادي أسعارا بين 80-100، والسابلية المكسرات الكيلو الكيلو بين 100-140 جنيها، وسجلت اسعار الغريبة السادة والقرفة، أسعارا تتراوح بين 80-105 جنيها، فيما سجلت اسعار الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر ان سوق الحلويات شهد تراجع خلال الأيام الماضية وذلك لعدم إقامة الاحتفالات سواء الأفراح واعياد الميلاد في ظل الاجراءات الاحترازية التي سنتها الحكومة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا وهو ما أدى إلى تراجع اسعار الدقيق الفاخر والذي يستخدم في صناعة الحلويات المختلفة والذي انخفضت أسعاره لتتراوح بين 6500-6700 جنيها الطن، كما سجلت اسعار السكر 7000-7100 جنيها للطن.