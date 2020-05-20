شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة الخضروات": البطيخ سيغرق السوق بعد العيد وأسعاره بين 10 – 25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه الكميات المعروضة من البطيخ ستشهد ارتفاعا تدريجيا من الان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك حيث سيزيد نسبة المعروض بنسبة تزيد عن 30% من الاجمالى المعروض مع الاقتراب من ذروة موسم البطيخ .

وأفاد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار البطيخ ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الأيام المقبلة وخاصة عقب انتهاء عيد الفطر المبارك ، مشيرا الى ان أسعار الجملة حاليا تتراوح بين 15 – 35 جنيها للبطيخة الواحدة في حين سيشهد انخفاضا في الأسعار حيث ستتراوح سعر الواحدة بين 10 – 25 جنيها عقب عيد الفطر المبارك .

وأشار النجيب في تصريحات لليوم السابع إلى ان موسم البطيخ سيشهد ذروته مع بداية شهر 6 حيث من المتوقع ان تزيد نسبة المعروض في الأسواق بعد عيد الفطر 30 % وهو ما سيؤدى الى انخفاض الأسعار تدريجيا .

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وكانت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، كشفت عن هبوط أسعار جميع أصناف الخضروات والفاكهة بنسب تتراوح 20 إلى 30 % مقارنة بالشهر الماضى، نتيجة زيادة معدلات إنتاج العروة الصيفية.

كما أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من 2 مليون و160 ألف طن وهى الموالح، والبطاطس، والبصل منذ بدء موسم التصدير، حتى 17 من الشهر الجارى، وهناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.