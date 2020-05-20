شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على أسعار الفائدة على القروض الأولية لمد عام عند 3.85% لمدة خمسة أعوام عند 4.65% الأمر الذي جاء متوافقاً بشكل موسع مع التوقعات.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.58% ليربح 8.69 نقطة ويصل إلى المستوى 1,494.74، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.00% ليربح هو الأخر 203.66 نقطة ويصل إلى المستوى 20,637.11.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.49% ليخسر 19.20 نقطة ويصل إلى المستوى 3,937.05، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 13.04 نقطة ويصل إلى المستوى 2,885.54.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاُ بنسبة 0.14% ليخسر 34.25 نقطة ويصل إلى المستوى 24,353.88، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.20% ليربح 4.01 نقطة ويصل إلى المستوى 1,984.62.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.25% ليخسر 26.69 نقطة ويصل إلى المستوى 10,763.45، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليربح 0.88 نقطة ويصل إلى المستوى 5,560.40.