شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عاودت أسعار الذهب للارتفاع محليا وعالميا؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصطفى نصار الخبير بأسواق المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب عاودت للارتفاع في سوق الصاغة بمصر، وكذلك عالمياً، مشيرا إلي أن الارتفاع العالمي للذهب جاء نتيجة تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، بعد أن لوح بإمكانية فرض عقوبات جديدة أو قطع العلاقة مع بكين والذى تعتبر ثاني اقوي اقتصاد في العالم وهو ما أحدث حالة من القلق والتوتر بالأسواق، ورفع مستوى الطلب على الذهب.

وقال نصار لليوم السابع، أن أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً ملحوظاً منذ مطلع العام الجاري، ونتوقع استمرار هذا الارتفاع في ظل استمرار اضطرابات الأسواق جراء فيروس كورونا، وكذلك استمرار التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتجدد الحرب التجارية بين الطرفين.

وأكد أن التقارير الدولية تستبعد أن ينتعش اقتصاد العالم سريعا بعد توقف الأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا ، وهو ما يزيد الطلب على الملاذات الآمنة وعلي رأسها الذهب ، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي، في أسوأ حالاته على الأرجح الشهر الماضي، ربما انكمش بمقدار الثلث أو وفق التقارير والتوقعات وهو ما يمثل داعم لنشاط الطلب على المعادن الثمينة.

وفيما يلي أبرز أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا ومحليا

Advertisements

- حديث الرئيس الأمريكى عن احتمالية قطع العلاقة مع الصين بسبب فيروس كورونا.

- تلميحات ترامب بإلغاء اتفاق التجارة مع بكين يشعل الأسواق.

- إقبال كبير للمستثمرين على الذهب بصفته الملاذ الآمن.

- توقعات بوصول الأوقية 2000 دولار حال استمرار التصعيد الأمريكى الصينى.

- سيتى بانك يتوقع استمرار صعود الذهب خلال 2020 و2021.

- الذهب يسجل مكاسب تتجاوز 1.5% لترتفع أوقية الذهب لـ1750 دولارا.