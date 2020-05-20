شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 205 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 210 فلس، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى أول ثم 165 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 200 بينما مستوى المقاومة هو 207 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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