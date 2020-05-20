شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يواجه خط القناة الهابط -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 54٫90 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 57 فلس، حيث يقال عند هذا المستوى الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 50فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53 بينما مستوى المقاومة هو 55.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط