شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثالثة على التوالي أمام نظيره الأمريكي والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ السابع من أيار/مايو الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6547 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6537، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6561، بينما حقق الأدنى له عند 0.6525.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.5% في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 1.5% مقابل 0.7% في آذار/مارس، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة التي عكست تراجع 17.9% مقابل ارتفاع 8.5% في آذار/مارس.

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ويأتي ذلك، عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الخامس من هذا الشهر والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد المحضر بالأمس أن المركزي الاسترالي لن يقدم على زيادة الفائدة لحين أظهار الاقتصاد تقدم حيال التوظيف الكامل والتضخم بشكل مستدام ضمن النطاق المستهدف بين 2~3% وأن سرعة وتوقيت الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدين وأنه على استعداد لزيادة مشترياته من السندات، ويتطلع المستثمرين غداً الخميس لمشاركة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في حلقة نقاش في معهد الخدمات المالية في استراليا في سيدني.

على الصعيد الأخير، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 نيسان/أبريل والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وسط التأكيد على المضي قدماً في استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.