شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 20-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر في نطاق ضيق للغاية خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث سجل ارتفاع بلغ 8840 نقطة وانخفاض 8777 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى 8802 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، ومازال المؤشر يتأرجح بين مستوى الدعم 8300 ومستوى المقاومة 9000 وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,743 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,836 نقطة
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