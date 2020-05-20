الذهب يصعد بينما يلوح ركود في الأفق حتى مع إعادة فتح اقتصادات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لـ "الذهب"

صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط ضبابية تحيط بكيفية خروج الاقتصادات من تباطؤ حاد، رغم أن أجواء تفاؤل بشأن لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد كبحت تقدم المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1745.70 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1745.60 دولار.

ويلقى الذهب دعما من تحفيز عالمي ضخم لتقييد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لأن المعدن الأصفر ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أداة للتحوط من التضخم وانخفاض قيم العملات.

ومما يساهم أيضا في تعزيز الطلب على الملاذات الآمنة مخاوف من مزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

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ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم 2013.30 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر عند 2109.20 دولار.

وقفز البلاتين 2.2 بالمئة الى 836.24 دولار للأوقية بينما زادت الفضة 1.4 بالمئة 17.40 دولار للأوقية.