«الإمارات الإسلامي» يتيح التحويلات مجاناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «الإمارات الإسلامي»، عن إطلاق حملة تتيح لجميع المتعاملين من الإفراد إجراء التحويلات المالية الدولية مجاناً خلال أزمة «كوفيد-19» حتى 11 أغسطس 2020 والتي تشمل أكثر من 150 دولة بأكثر من 30 عملة عبر تطبيق الهواتف المتحركة أو منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية أو فروع المصرف العاملة.

قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا إطلاق هذه الحملة التي تتيح لمتعاملينا إجراء التحويلات المالية الدولية مجاناً لإرسال الأموال بأمان إلى أفراد أسرهم وأحبائهم خلال هذه الظروف الاستثنائية دون أي رسوم إضافية».