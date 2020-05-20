شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: بدء تفعيل دمج 31 شركة من يوليو المقبل لتنفيذ خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تفعيل دمج 31 شركة حليج وتجارة أقطان وغزل ونسيج وملابس اعتبارا من 1 يوليو المقبل ، لتنفيذ خطة التطوير بتكلفة 21 مليار جنيه ،وتقتضى خطة تطوير شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس دمج الشركات القائمة وعددها حاليا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط، عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج، وشركة واحدة لحليج وتجارة الاقطان وتصدير الأقطان، بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق ارباح والاستمرار فى النشاط.

وسيتم تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عالى من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، لتدريب عمالة القطاع وامداد تلك المركز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها .

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات له إن خسائر قطاع الغزل والنسيح تقدراً سنويا بـ2.5 مليار جنية نتيجة لأكثر من 30 سنة من الإهمال وعدم التطوير وترك الأمر وعدم المساهمة في تحقيق الإصلاح في هذه الشركات وغيرها، وزارة المالية تمولنا سنويًا بقيمة مليار و300 مليون جنية، لافتًا إلي أن خطة تطوير القطاع تستلزم التعديل التشريعي، وبدونه لن يكون لإستراتيجية التطوير أي قيمة.

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وبحسب المصادر ، فإن المرحلة الأولى ستتضمن دمج شركة النصر للصباغة فى المحلة مع شركة غزل المحلة، وهما فى مكانيين متجاورين ، كما سيتم دمج شركات السيوف والأهلية والمحمودية فى شركة كفر الدوار ،بحيث يتم إنشاء مجمع صناعى كبير فى شركة كفر الدوار ولا سيما أن المعدات فى الشركة قديمة للغاية.

وتتضمن المرحلة أيضا تطوير شركة الشوربجى وعمل مجمع صناعى كبير فى حلوان، أما المرحلة الثانية ستتضمن دمج بقية الشركات فى مجمعات صناعية متشابهة منها مجمع فى الصعيد، بحيث يتم بيع أراضى الشركات التى سيتم دمجها لتمويل خطة التحديث.