شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى يرتفع 0.10% فى بداية التعاملات فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وصعد نيكي 0.10 في المئة إلى 20454.49 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة إلى 1483.35 نقطة.
وارتفعت الأسهم اليابانية، الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى 3 جلسات على التوالي، لكنها سجلت أول تراجع أسبوعى فى 3 أسابيع مع تضرر معنويات المستثمرين عقب تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.6% إلى 20037.47 نقطة، فيما قادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتى تضررت فى الآونة الأخيرة المكاسب، وفى الأسبوع، خسر المؤشر 0.7%.
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