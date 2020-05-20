شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكي: مشروع الألياف الضوئية بالعين السخنة أحد أهم الصناعات المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إن توقيع اتفاقية مشتركة لإنشاء مصنع متخصص لصناعة كابلات الألياف الضوئية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعد أحد أهم المشروعات المتخصصة التي تقام بالمنطقة الصناعية، خاصة أن المشروع يقام باستثمارات محلية بشراكة مع خبرات أمريكية عالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار زكي خلال كلمته اثناء التوقيع على العقد، أن المشروع تمت المفاوضات فيه على مدار 6 أشهر ماضية مع شركة بنية كابيتال للتوافق حول إقامته داخل المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية بالعين السخنة، وتم الاتفاق على المشروع بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لما تتمتع به من خبرات واستهدافها تأسيس صناعة وطنية تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية بخبرات عالمية ودفع عجلة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وقد أعرب رئيس الهيئة الاقتصادية عن شكره لمجهودات وزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والدور الذي يقومان به في دعم المنطقة الاقتصادية.

وأكد أن مثل هذه المشروعات المتخصصة تستقطب مثيلاتها واستثمارات متنوعة داخل المنطقة الاقتصادية خاصة تلك التي تتمتع بالشراكات الأجنبية.